Нагадаємо, внаслідок російського удару в Одесі в ніч на 23 квітня пошкоджені будинки містян, сталося займання. Постраждало щонайменше 14 квартир.
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Ворог вкотре атакував Одещину
Цієї ночі російські окупаційні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах.
Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону,
– повідомили в у Силах оборони Півдня.
Там оприлюднили відео з наслідками атаки противника.
Наслідки атаки окупаційних військ: дивіться відео
Сили оборони Півдня також розповіли, що в їхній операційній зоні вдалось збити 11 баражувальних снарядів:
- 7 – на Одещині,
- 4 – на Миколаївщині.
Крім того, там зазначили, що в Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено магазини та інші об'єкти інфраструктури. На жаль, збільшилася кількість постраждалих, зокрема це 9 людей, з яких 4 діти.
Ворог запускав по Україні "Шахеди": скільки вдалося збити
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що вороги вночі проти 23 квітня атакували Україну 16 ударними дронами типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та з Курської області.
- Крім цього, також запускав 2 балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області Росії.
- Так, цієї ночі українськими захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.