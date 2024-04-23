Повітряна тривога почала ширитись Україною ще ввечері 22 квітня. Тільки орієнтовно о 4:04 влада оголосила про відбій загрози атаки дронами на Київщині.

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Що відомо про нічну атаку ворога

Вночі (проти 23 квітня – 24 Канал) російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed,

– заявили військові.

Вони також уточнили, що збили Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних безпілотників. Куди влучив один дрон військові не повідомили.

Де збивали ворожі дрони

Військово-морські сили уточнили, що в ніч проти 23 квітня у Миколаївській області їхні Сили та засоби збили 4 ворожих дрони-камікадзе типу Shahed-136.