Триває 790 день повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені, допомога від союзників, вибухи в Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

06:41, 23 квітня Над Києвом збили усі ворожі дрони У КМВА повідомили, що усі "Шахеди", які летіли на Київ, було знищено. Обійшлося бех жертв та руйнувань.

06:37, 23 квітня В Одесі росіяни влучили "Шахедами" у житловий сектор В Одесі внаслідок нічної атаки росіян пошкоджені будинки містян, сталося займання. Постраждало щонайменше 14 квартир. За уточненими даними, врятовано 34 людини, з них – 3 дітей. Постраждало 7 осіб, з них 2 дітей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

06:36, 23 квітня Найбільший в історії пакет військової допомоги від Великої Британії Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі. Повідомляється, що він планує оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України. Про це йдеться у заяві британського уряду. Ймовірно, він передбачатиме 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

06:34, 23 квітня Одесу атакували "Шахеди" Орієнтовно о 01:33 в Одесі пролунало попередження про повітряну небезпеку, росіяни запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже о 01:53 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі пролунав вибух.