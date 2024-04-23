Триває 790 день повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені, допомога від союзників, вибухи в Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Над Києвом збили усі ворожі дрони
У КМВА повідомили, що усі "Шахеди", які летіли на Київ, було знищено.
Обійшлося бех жертв та руйнувань.
В Одесі росіяни влучили "Шахедами" у житловий сектор
В Одесі внаслідок нічної атаки росіян пошкоджені будинки містян, сталося займання. Постраждало щонайменше 14 квартир.
За уточненими даними, врятовано 34 людини, з них – 3 дітей. Постраждало 7 осіб, з них 2 дітей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Найбільший в історії пакет військової допомоги від Великої Британії
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі. Повідомляється, що він планує оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України.
Про це йдеться у заяві британського уряду. Ймовірно, він передбачатиме 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.
Одесу атакували "Шахеди"
Орієнтовно о 01:33 в Одесі пролунало попередження про повітряну небезпеку, росіяни запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед".
Вже о 01:53 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі пролунав вибух.
Уночі в Бєлгороді було "тривожно"
За даними місцевих телеграм-каналів, у Бєлгороді повідомляли про загрозу масованого удару. На кадрах, опублікованих очевидцями, чути гудіння сирени та гучні звуки.
Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – повідомив місцевий губернатор.
Особливо цікаво те, що у селищі Розумне через приземлення у двір приватного будинку були пошкоджені вікна та фасад будівлі, а також було пошкоджено лобове скло одного легкового автомобіля.