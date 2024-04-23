Продолжается 790 день полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене, помощь от союзников, взрывы в России – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю

06:41, 23 апреля

Над Киевом сбили все вражеские дроны

В КГВА сообщили, что все "Шахеды", которые летели на Киев, были уничтожены.

Обошлось бех жертв и разрушений.

06:37, 23 апреля

В Одессе россияне попали "Шахедами" в жилой сектор

В Одессе в результате ночной атаки россиян повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадало по меньшей мере 14 квартир.

По уточненным данным, спасены 34 человека, из них – 3 детей. Пострадало 7 человек, из них 2 детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

06:36, 23 апреля

Крупнейший в истории пакет военной помощи от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 23 апреля, отправится в Польшу. Сообщается, что он планирует объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины.

Об этом говорится в заявлении британского правительства. Вероятно, он будет предусматривать 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Великобритании поставку важного оборудования.

06:34, 23 апреля

Одессу атаковали "Шахеды"

Ориентировочно в 01:33 в Одессе прозвучало предупреждение о воздушной опасности, россияне запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

Уже в 01:53 корреспонденты Общественного сообщили, что в Одессе прогремел взрыв.

06:31, 23 апреля

Ночью в Белгороде было "тревожно"

По данным местных телеграмм-каналов, в Белгороде сообщали об угрозе массированного удара. На кадрах, опубликованных очевидцами, слышно гудение сирены и громкие звуки.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, – сообщил местный губернатор.

Особенно интересно то, что в поселке Разумное из-за приземления во двор частного дома были повреждены окна и фасад здания, а также было повреждено лобовое стекло одного легкового автомобиля.