Продолжается 790 день полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене, помощь от союзников, взрывы в России – читайте в материале 24 Канала.

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06:41, 23 апреля Над Киевом сбили все вражеские дроны В КГВА сообщили, что все "Шахеды", которые летели на Киев, были уничтожены. Обошлось бех жертв и разрушений.

06:37, 23 апреля В Одессе россияне попали "Шахедами" в жилой сектор В Одессе в результате ночной атаки россиян повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадало по меньшей мере 14 квартир. По уточненным данным, спасены 34 человека, из них – 3 детей. Пострадало 7 человек, из них 2 детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

06:36, 23 апреля Крупнейший в истории пакет военной помощи от Великобритании Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 23 апреля, отправится в Польшу. Сообщается, что он планирует объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении британского правительства. Вероятно, он будет предусматривать 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Великобритании поставку важного оборудования.

06:34, 23 апреля Одессу атаковали "Шахеды" Ориентировочно в 01:33 в Одессе прозвучало предупреждение о воздушной опасности, россияне запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже в 01:53 корреспонденты Общественного сообщили, что в Одессе прогремел взрыв.