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      У Омбудсмена рассказали, что делают для освобождения пленных моряков

      735 Читати новину українською
      Украинские моряки
      Украинские моряки / Радио Свобода

      Сейчас Украина не имеет никакой информации о заседании так называемого суда Симферополя, где должны избрать меру пресечения украинским пленным морякам. Однако осуществляет все возможные меры для помощи. Об этом нам рассказал представитель уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Трофименко.

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      Пока известно лишь то, что их (пленных моряков, – ред.) доставили в город Симферополь, где им будет избираться мера пресечения так называемыми российскими судами. Мы это не воспринимаем, конечно, ведь они были захвачены пограничными войсками ФСБ РФ в боевом столкновении. Поэтому, в соответствии со статьей 99 Женевской конвенции, они – военнопленные и не могут быть подвергнуты никакому суду.

      Говорить о возможной "мере пресечения" пока рано, пояснил представитель омбудсмена, ведь "это не в моей компетенции – предполагать, что может сделать суд страны, которая позволяет себе нарушать все мыслимые и немыслимые международные нормы прав. Они могут сделать все, что им угодно".

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      Он добавил, что дальнейшие действия Украины будут происходить в плоскости международного законодательного поля.

      Как уже заявляли в МИД, будем обращаться в Международный Комитет Красного Креста. Он, согласно статье 9 Женевской конвенции, должен в случае возникновения вооруженного конфликта, в результате которого появляются военнопленные – оказывать им необходимую гуманитарную помощь, заботиться о них и соответствующим образом возвращать их на родину. Сейчас наши государственные органы делают то, что должны – обращаются в международные институты, в том числе и к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой – о предоставлении соответствующей информации, помощи нашим военным и немедленном возвращении их в Украину,
      – резюмировал Олег Трофименко.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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