У Омбудсмена розповіли, що роблять для звільнення полонених моряків

Зараз Україна не має жодної інформації щодо засідання так званого суду Сімферополя, де мають обрати запобіжний захід українським полоненим морякам. Проте здійснює усі можливі заходи для допомоги. Про це нам розповів представник уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко.

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Поки що відомо лише те, що їх (полонених моряків, – ред.) доставили до міста Сімферополь, де їм буде обиратися міра запобіжного заходу так званими російськими судами. Ми це не сприймаємо, звісно, адже вони були захоплені прикордонними військами ФСБ РФ у бойовому зіткненні. Тому, відповідно до статті 99 Женевської конвенції, вони – військовополонені і не можуть бути піддані жодному суду.

Говорити про можливий "запобіжний захід" поки що рано, пояснив представник омбудсмена, адже "це не в моїй компетенції – передбачати, що може зробити суд країни, яка дозволяє собі порушувати усі мислимі і немислимі міжнародні норми прав. Вони можуть зробити все, що їм завгодно".

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Він додав, що подальші дії України будуть відбуватися у площині міжнародного законодавчого поля.

Як уже заявляли в МЗС, будемо звертатися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Він, відповідно до статті 9 Женевської конвенції, повинен у разі виникнення збройного конфлікту, внаслідок якого з’являються військовополонені – надавати їм необхідну гуманітарну допомогу, піклуватися про них і відповідним чином повертати їх на батьківщину. Наразі наші державні органи роблять те, що мусять – звертаються до міжнародних інституцій, у тому числі і до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової – щодо надання відповідної інформації, допомоги нашим військовим і негайного повернення їх в Україну,

– резюмував Олег Трохименко.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі"неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада