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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Раненый на Азове моряк впервые вышел на связь с родными: детали от матери парня

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      Раненого на Азове Андрея Эйдера прооперировали
      Раненого на Азове Андрея Эйдера прооперировали / Фото из Facebook

      18-летний моряк Андрей Эйдер, который получил ранения и был захвачен во время нападения российских кораблей на украинские в Азовском море, вечером 26 ноября звонил своей девушке и сообщил, что его прооперировали.

      Об этом сообщила мать украинского военного Евгения Эйдер на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, несмотря на ранение, парень сказал, что он в порядке.

      По состоянию на 8:35 информация которой владею я – Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке,
      – написала женщина.

      Также, мать Андрея Эйдера отметила, что гордится своим сыном.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в больнице оккупированной Керчи находятся трое украинских моряков, которые получили ранения на Азове – Артеменко Андрей, Сорока Василий и Эйдер Андрей.

      Впоследствии, в Службе безопасности Украины подтвердили информацию, что на борту кораблей ВМС Украины, которые атаковала и захватила Россия в Керченском проливе, находились сотрудники военной контрразведки. По информации ведомства, один из них – тяжело ранен.

       

       

      Что произошло в Азовском море?
      Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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