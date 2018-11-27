Раненый на Азове моряк впервые вышел на связь с родными: детали от матери парня

18-летний моряк Андрей Эйдер, который получил ранения и был захвачен во время нападения российских кораблей на украинские в Азовском море, вечером 26 ноября звонил своей девушке и сообщил, что его прооперировали.

Об этом сообщила мать украинского военного Евгения Эйдер на своей странице в Facebook.

Читайте также: Конфликт в Азовском море: появились фото раненых украинских моряков

По ее словам, несмотря на ранение, парень сказал, что он в порядке.

По состоянию на 8:35 информация которой владею я – Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного – что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке,

– написала женщина.

Также, мать Андрея Эйдера отметила, что гордится своим сыном.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в больнице оккупированной Керчи находятся трое украинских моряков, которые получили ранения на Азове – Артеменко Андрей, Сорока Василий и Эйдер Андрей.



Впоследствии, в Службе безопасности Украины подтвердили информацию, что на борту кораблей ВМС Украины, которые атаковала и захватила Россия в Керченском проливе, находились сотрудники военной контрразведки. По информации ведомства, один из них – тяжело ранен.

Что произошло в Азовском море?

Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.