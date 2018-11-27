На захваченных Россией кораблях были украинские разведчики: важные детали от СБУ

В Службе безопасности подтвердили информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки на борту кораблей ВМС Украины, которые атаковала и захватила Россия в Керченском проливе. По информации ведомства, один из них – тяжело ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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24 канал писал, что во время заседания Совбеза ООН Россия заявила о нахождении на борту одного из задержанных кораблей ВМС ВСУ 2 сотрудников Службы безопасности Украины.

Так, глава спецслужбы Василий Грицак подтвердил пребывание сотрудников контрразведки СБУ на борту захваченных Россией кораблей.

В ведомстве отметили, что офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контролируемому обеспечению подразделения ВМС Украины.

Удивление же отдельных официальных лиц РФ относительно присутствия сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора,

– говорится в сообщении.

Однако в СБУ отмечают, что настоящее удивление вызывает поведение россиян. Так, против двух украинских катеров и малого буксира они применили шесть "эфэсбешных" и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ.

"Кроме того, по подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. Вследствие этого один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", – подчеркнули в спецслужбе.

К слову, в СБУ отмечают , что в течение более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВС Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В СБУ также заверили, что в пределах компетенции принимают все необходимые меры для освобождения украинских пленников и их возвращения к семьям.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

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Что случилось в Азовском море? Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.