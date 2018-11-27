На захоплених Росією кораблях були українські розвідники: важливі деталі від СБУ

В Службі безпеки підтвердили інформацію про перебування співробітників військової контррозвідки на борту кораблів ВМС України, які атакувала та захопила Росія у Керченській протоці. За інформацією відомства, один із них – важкопоранений.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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24 канал писав, що під час засідання Радбезу ООН Росія заявила про перебування на борту одного із затриманих кораблів ВМС ЗСУ 2 співробітників Служби безпеки України.

Так, голова спецслужби Василь Грицак підтвердив перебування співробітників контррозвідки на борту захоплених Росією кораблів.

У відомстві зазначили, що офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контрозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України.

Здивування ж окремих офіційних осіб РФ щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора,

– йдеться у повідомленні.

При цьому в СБУ зазначають, що справжнє "здивування" викликає поведінка росіян. Так, замість двох українських катерів і малого буксиру вони застосували шість "ФСБшних" та чотири військово-морських плавзасоби, а також бойові гелікоптери і літаки ВКС РФ.

"Окрім того, за підтвердженою оперативною інформацією СБУ, один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети. Внаслідок цього один із офіцерів СБУ отримав важке поранення", – підкреслили у спецслужбі.

До слова, у СБУ наголошують, що протягом понад чотирьох років російської агресії українські військові контррозвідники перебувають на передовій пліч-о-пліч із бойовими побратимами ЗС України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

У СБУ також запевнили, що в межах компетенції вживають усі необхідні заходи для звільнення українських бранців та їх повернення до своїх родин.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Більше про воєнний стан в Україні через агресію Росії дивіться у відео

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.