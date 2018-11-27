Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках

25 ноября РФ осуществила атаку на украинские корабли в Азовском море и захватила 23 украинских моряка. Рассказываем, что известно о пленных, и что делает Украина для их освобождения.

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Что случилось?

25 ноября Россия, после проведенной атаки на украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Азовском море, захватила 24 украинских моряка, их имена известны. Первоначально сообщалось, что трое моряков получили ранения в результате обстрела. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко уточнил, что раненых было трое и они находятся в больнице.

В РФ заявили, что всем уже оказана необходимая медицинская помощь. Во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из моряков находится в критическом состоянии.

Известно, что не все задержанные Россией украинцы принадлежали к экипажам, некоторые лица были на бортах дополнительно.

27 ноября так называемый Крымский "суд" избирает меру пресечения украинским морякам.

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Что известно о пленных моряках?

31-летний капитан малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Роман Мокряк – самый молодой из всех капитанов трех судов.

Известно, что Роман пять лет прослужил на единственной в Крыму украинской субмарине "Запорожье". Когда в 2015 году ее захватили россияне, моряк переехал в Одессу, где жил в 15-местном кубрике ракетного катера "Прилуки".

28-летний старший матрос Юрий Безъязычный также был на судне "Бердянск". О нем пока известно лишь то, что он живет в Одессе и закончил Одесский Национальный Морской Университет. Юрий женат и у него есть сын, с которым публикует много фото в соцсетях.



Юрий Безъязычный

Старший матрос "Бердянска", 24-летний Андрей Артеменко, уже участвовал в спецоперации – во время аннексии Крыма выходили из полуострова в Одессу на ракетном катере "Прилуки". Известно, что родом он из Новоукраинки (Кировоградская область).



Андрей Артеменко

Андрей недавно заключил уже второй контракт с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. Его гражданская жена Марина Уманец рассказала, что последний раз общалась с Андреем вечером 23 ноября, и он говорил, что моряки должны перебазировать корабль в Бердянск и вроде бы имеют на это разрешение.

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18-летний матрос катера "Бердянск" Андрей Эйдер – самый молодой из всех пленных.



Самый молодой из пленных Андрей Эйдер

Он родился в Одессе. Родители парня подтвердили, что он действительно попал в плен и пока они не имеют никакой информации о его состоянии.

Вечером 26 ноября Андрей звонил своей девушке и сообщил, что получил ранение и его прооперировали.

Командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", 24-летний старший лейтенант Богдан Небылица, стал известным еще в 2014 году. Тогда он учился в Севастопольской академии ВМС, и, когда над академией подняли российский флаг, ребята начали петь гимн Украины. Заканчивал обучение он уже в Одессе. Капитаном судна он стал совсем недавно – в 2016 году.



Богдан Небылица с сослуживцами

Родился моряк в Сумской области.

Для Богдана первым местом службы был ракетный катер "Прилуки", где он был командиром ракетно-артиллерийской боевой части.

Курсанты Севастопольской академии ВМС исполняют гимн Украины (2014 г.):

Относительно других моряков информации пока нет.

Дальнейшие действия Украины относительно освобождения моряков

Сейчас Украина осуществляет все возможные меры для помощи украинским пленным морякам, рассказал представитель уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Трохименко.

Пока что известно лишь то, что их (пленных моряков, – ред.) доставили в город Симферополь, где им будет избираться мера пресечения так называемыми российскими судами. Мы это не воспринимаем, конечно, ведь они были захвачены пограничными войсками ФСБ РФ в боевом столкновении. Поэтому, согласно статье 99 Женевской конвенции, они – военнопленные не могут быть подвергнуты никакому суду.

Говорить о возможной "мере пресечения" пока рано, – пояснил представитель омбудсмена, ведь "это не в моей компетенции – предвидеть, что может сделать суд страны, которая позволяет себе нарушать все мыслимые и немыслимые международные нормы прав. Они могут сделать все, что им угодно".

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Он добавил, что дальнейшие действия будут происходить в плоскости международного законодательного поля.

Как уже заявляли в МИД, будем обращаться в Международный Комитет Красного Креста. Он, согласно статье 9 Женевской конвенции, должен в случае возникновения вооруженного конфликта, в результате которого появляются военнопленные – оказывать им необходимую гуманитарную помощь, заботиться о них и соответствующим образом возвращать их на родину. Сейчас наши государственные органы делают то, что должны – обращаются к международным институциям, в том числе и к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой – относительно предоставления соответствующей информации, помощи нашим военным и немедленного возвращения их в Украину,

– резюмировал Олег Трохименко.

Автор: Светлана Попова