Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків

25 листопада РФ здійснила атаку на українські кораблі в Азовському морі та захопила 23 українських моряки. Розповідаємо, що відомо про полонених, та що робить Україна для їх визволення.

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Що сталося?

25 листопада Росія, після здійсненої атаки на українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу" в Азовському морі, захопила 24 українських моряків їхні імена відомі. Спочатку повідомлялося, що троє моряків отримали поранення внаслідок обстрілу. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко уточнив, що поранених було троє і вони перебувають у лікарні.

У РФ заявили, що усім уже надана необхідна медична допомога. Під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із моряків перебуває у критичному стані.

Відомо, що не всі затримані Росією українці належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.

27 листопада так званий Кримський "суд" обирає запобіжний захід українським морякам.

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Що відомо про полонених моряків?

31-річний капітан малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Роман Мокряк – наймолодший з капітанів усіх трьох суден.

Відомо, що Роман п’ять років прослужив на єдиній у Криму українській субмарині "Запоріжжя". Коли у 2015 році її захопили росіяни, моряк переїхав до Одеси, де жив у 15-місному кубрику ракетного катера "Прилуки".

28-річний старший матрос Юрій Без'язичний також був на судні "Бердянськ". Про нього наразі відомо лише те, що він живе в Одесі та закінчив Одеський Національний Морський Університет. Юрій одружений та має сина, з яким публікує багато фото у соцмережах.



Юрій Без'язичний

Старший матрос "Бердянська", 24-річний Андрій Артеменко, уже брав участь у спецоперації – під час анексії Криму виходили з півострова до Одеси на ракетному катері "Прилуки". Відомо, що родом він із Новоукраїнки (Кіровоградська область).



Андрій Артеменко

Андрій нещодавно уклав вже другий контракт з Військово-морськими силами Збройних сил України. Його громадянська дружина Марина Уманець розповіла, що востаннє спілкувалася з Андрієм увечері 23 листопада, і він говорив, що моряки повинні перебазувати корабель у Бердянськ і начебто мають на це дозвіл.

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18-річний матрос катера "Бердянськ" Андрій Ейдер – наймолодший з усіх полонених.



Наймолодший з полонених Андрій Ейдер

Він народився у Одесі. Батьки хлопця підтвердили, що він справді потрапив у полон і наразі вони не мають жодної інформації про його стан.

Увечері 26 листопада Андрій телефонував своїй дівчині та повідомив, що отримав поранення і його прооперували.

Родина Андрія Ейдера

Командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь", 24-річний старший лейтенант Богдан Небилиця, став відомим ще у 2014 році. Тоді він вчився у Севастопольській академії ВМС і, коли над академією підняли російський прапор, хлопці почали співати гімн України. Закінчував навчання він уже в Одесі. Капітаном судна він став зовсім нещодавно – у 2016 році.



Богдан Небилиця з товаришами по службі

Народився моряк у Сумській області.

Для Богдана першим місцем служби був ракетний катер "Прилуки", де він був командиром ракетно-артилерійської бойової частини.

Курсанти Севастопольської академії ВМС виконують гімн України (2014 р.):

Щодо інших моряків інформації наразі немає.

Подальші дії України щодо визволення моряків

Зараз Україна здійснює усі можливі заходи для допомоги українським полоненим морякам, розповів представник уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко.

Поки що відомо лише те, що їх (полонених моряків, – ред.) доставили до міста Сімферополь, де їм буде обиратися міра запобіжного заходу так званими російськими судами. Ми це не сприймаємо, звісно, адже вони були захоплені прикордонними військами ФСБ РФ у бойовому зіткненні. Тому, відповідно до статті 99 Женевської конвенції, вони – військовополонені і не можуть бути піддані жодному суду.

Говорити про можливий "запобіжний захід" поки що рано, пояснив представник омбудсмена, адже "це не в моїй компетенції – передбачати, що може зробити суд країни, яка дозволяє собі порушувати усі мислимі і немислимі міжнародні норми прав. Вони можуть зробити все, що їм завгодно". Читайте також: Захоплення українських кораблів в Азовському морі: з'явився список полонених моряків Він додав, що подальші дії України будуть відбуватися у площині міжнародного законодавчого поля. Як уже заявляли в МЗС, будемо звертатися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Він, відповідно до статті 9 Женевської конвенції, повинен у разі виникнення збройного конфлікту, внаслідок якого з’являються військовополонені – надавати їм необхідну гуманітарну допомогу, піклуватися про них і відповідним чином повертати їх на батьківщину. Наразі наші державні органи роблять те, що мусять – звертаються до міжнародних інституцій, у тому числі і до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової – щодо надання відповідної інформації, допомоги нашим військовим і негайного повернення їх в Україну,

– резюмував Олег Трохименко.

Автор: Світлана Попова