Захоплення українських кораблів Росією: доповнений список полонених моряків

Журналіст Антон Наумлюк оприлюднив імена 24 українських моряків, затриманих Росією у Азовському морі. Раніше було відомо лише 18 з них.

Журналіст оприлюднив список імен, які фігурують у матеріалах слідства.

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Із них раніше не були оприлюднені імена шести осіб: Будзило Ю.А., Шевченко А.А., Варимез В.К., Чуліба С.Р., Сорока В.В., Драч А.Л.

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Перелік полонених, який раніше оприлюднили у ЗМІ:

Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)

Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)

Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)

Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)

Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)

Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)

Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)

Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)

Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)

Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)

Рейдовий буксир "Яна Капу"

Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)

Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)

Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)

Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)

Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)

Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.)

Зараз в окупованому Криму триває судилище над полоненим українськими військовими. Так званий "Київський районний суд" у окупованому Сімферополі уже заарештував на два місяці одного із затриманих Росією українських моряків у Азовському морі. Згодом з'явилася інформація про нові арешти. Зауважимо, що воїнів Військово-Морських Сил "судять" за російським законодавством.

Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атака в Азовському морі на кораблі ВМС Росія захопила 23 українських моряка. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.



Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.