17:27
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Захоплення українських кораблів Росією: доповнений список полонених моряків

      548 Читать новость на русском
      Захоплення українських кораблів Росією
      Захоплення українських кораблів Росією

      Журналіст Антон Наумлюк оприлюднив імена 24 українських моряків, затриманих Росією у Азовському морі. Раніше було відомо лише 18 з них.

      Журналіст оприлюднив список імен, які фігурують у матеріалах слідства.

      Читайте також: "За вами стоїть вся Україна": командувач ВМС Воронченко звернувся до захоплених у Азові моряків

      Із них раніше не були оприлюднені імена шести осіб: Будзило Ю.А., Шевченко А.А., Варимез В.К., Чуліба С.Р., Сорока В.В., Драч А.Л.

      Читайте також: Як "судитимуть" захоплених українських моряків: відомі деталі

      Перелік полонених, який раніше оприлюднили у ЗМІ:

      Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

      Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)

      Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)

      Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)

      Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)

      Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)

      Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)

      Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

      Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)

      Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)

      Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)

      Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)

      Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)

      Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)

      Рейдовий буксир "Яна Капу"

      Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)

      Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)

      Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)

      Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)

      Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)

      Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.)

      Зараз в окупованому Криму триває судилище над полоненим українськими військовими. Так званий "Київський районний суд" у окупованому Сімферополі уже заарештував на два місяці одного із затриманих Росією українських моряків у Азовському морі. Згодом з'явилася інформація про нові арешти. Зауважимо, що воїнів Військово-Морських Сил "судять" за російським законодавством.

      Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атака в Азовському морі на кораблі ВМС Росія захопила 23 українських моряка. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

      Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      сьогодні , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      1410
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сьогодні , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1192
      Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      сьогодні , 14:30 Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      890
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 13:43 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 101925
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      сьогодні , 13:00 Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      Тетяна Мартинюк 990
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Частину України накриють сильні снігопади: синоптики назвали області
       сьогодні , 10:12
      З’явились перші відео з місця страшного теракту у Тунісі
       26 червня 2015 , 18:27
      Як визначається митна вартість автомобіля при розмитненні
       22 вересня , 10:16
      Головні новини футболу 4 листопада: Зоря вперше за 2 місяці перемогла в УПЛ, Ман Сіті перед Шахтарем знищив Саутгемптон
       5 листопада , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук