На зв'язок вийшов ще один поранений на Азові український моряк

Деяким захопленим російськими військовими в Азовському морі українським морякам дозволили зателефонувати рідним. Так, 26 листопада на зв'язок вийшов моряк Василь Сорока.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на батька моряка Віктора Сороку.

Він подзвонив дружині і сказав буквально декілька фраз. Живий-здоровий, поранений, лежить у лікарні. Все. Навіть дружину з днем ​​народження не привітав, мабуть, міг сказати тільки те, що дозволили,

– розповів батько полоненого моряка.

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За його словами, у 2015 році Василь Сорока добровільно підписав контракт і пішов захищати Україну.

"Він сам так вирішив. Звісно, ми переживаємо. Про те, що він у полоні, дізналися трохи раніше, ніж ЗМІ, нам повідомило його керівництво. Але ми пишаємося сином і віримо, що скоро він буде вдома. Чекаємо на тебе, Василю", – додав батько українського моярка.

Додамо, що на Василя Сороку вдома чекає його маленький син, через 3 дні йому виповниться 2 роки.

До слова, 26 листопада на зв’язок вийшов Андрій Ейдер – ще один український моряк, який зазнав поранення та був захоплений під час нападу російських кораблів на українські в Азовському морі.



В лікарні окупованої Керчі перебувають 3 українських моряків, які отримали поранення на Азові – Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер.



27 листопада, "суд" в окупованому Криму заарештував 12 українських моряків, взятих у полон у Керченській протоці, до 25 січня 2019 року.

Що сталось в Азовському морі? Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

Дивіться відео про агресію Росії в Азовському морі: