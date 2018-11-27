Решение об обстреле украинского корабля принимало высшее руководство, – эксперт

25 ноября Россия, после проведенной атаки на украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яна Капу" в Азовском море, захватила 24 украинских моряков. Российским военным объявили подозрение.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт украинского милитарного портала Тарас Чмут.

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По его мнению, российские военные не могли самовольно начать нападение на наши корабли.

Решение об обстреле принимало высшее руководство, ведь командир корабля не имеет таких полномочий. Кроме того, это открытый акт агрессии в отношении одной страны к другой. Это исключено, там такие же военные как и с нашей стороны, они так же выполняют приказы,

– сказал Чмут.

Также он добавил, что все моряки знают законы международного права и понимают последствия своих действий. Эксперт высказал несколько мыслей относительно того, как можно помочь украинским военнопленным:

1. качественно сотрудничать с их семьями;

2. оказывать помощь через адвокатов и международные миссии;

3. усилить международное давление на Россию со стороны стран Запада.

Что случилось в Азовском море? Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы до порта в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

Напомним, что из-за конфликта в Азовском море, 26 ноября Верховная Рада по представлению Президента Украины Петра Порошенко провозгласила в 10 областях Украины военное положение на 30 дней.