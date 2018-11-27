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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Рішення про обстріл українського корабля приймало вище керівництво, – експерт

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      25 листопада Росія, після здійсненої атаки на українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу" в Азовському морі, захопила 24 українських моряків. Російським військовим оголосили підозру.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт українського мілітарного порталу Тарас Чмут.

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      На його думку, російські військові не могли самовільно розпочати напад на наші кораблі.

      Рішення про обстріл приймало вище керівництво, адже командир корабля не має таких повноважень. Крім того, це відкритий акт агресії щодо однієї країни до іншої. Це виключено, там такі самі військові як і з нашого боку, вони так само виконують поставлені накази,
      – сказав Чмут.

      Також він додав, що всі моряки знають закони міжнародного права і розуміють наслідки своїх дій. Експерт висловив декілька думок щодо того, як можна допомогти українським військовополоненим:

      1. якісно співпрацювати з їх родинами;

      2. надавати допомогу через адвокатів та міжнародні місії;

      3. посилити міжнародний тиск на Росію з боку країн Заходу.

      Що сталось в Азовському моріРосія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

      Нагадаємо, що через конфлікт в Азовському морі, 26 листопада Верховна Рада за поданням Президента України Петра Порошенка проголосила у 10 областях України воєнний стан на 30 днів.

      Теги: Українці в полоні РФ Новини Росії Конфлікт в Азовському морі війна Новини України Новини Криму Україна – Росія Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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