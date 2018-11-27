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      Почему Россия напала на украинские корабли на Азове: версия Порошенко

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      Почему Россия напала на украинские корабли на Азове: версия Порошенко
      Почему Россия напала на украинские корабли на Азове: версия Порошенко / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Россия целенаправленно готовилась к нападению на украинские корабли в Азовском море. Целью РФ была провокация.

      Об этом глава государства сказал в интервью нескольким украинским журналистам.

      "Они знали. Они готовились. Это были целенаправленные действия с применением авиации и введением средств радиоэлектронной борьбы, с подводом десанта, спецназа", – отметил Порошенко.

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      Он добавил, что Россия стянула к Азовскому и Черному морям большое количество военных кораблей, но особая их концентрация наблюдается в районе Керченского пролива.

      Наши моряки защищались. Я уверен, что целью (россиян) была провокация, чтобы мы открыли огонь, желательно было бы кого-то убить. И я не исключаю, что после этого был бы сценарий, подобный тому, что произошел в 2008 году в Грузии,
      – отметил президент.

      Порошенко рассказал, что, судя из перехваченных переговоров русских моряков, команду на открытие огня на поражение они получили от своего руководства.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 12 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море:

       

       

      Теги: Новости России Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Петр Порошенко Военное положение в Украине Новости политики Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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