Почему Россия напала на украинские корабли на Азове: версия Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Россия целенаправленно готовилась к нападению на украинские корабли в Азовском море. Целью РФ была провокация.

Об этом глава государства сказал в интервью нескольким украинским журналистам.

"Они знали. Они готовились. Это были целенаправленные действия с применением авиации и введением средств радиоэлектронной борьбы, с подводом десанта, спецназа", – отметил Порошенко.

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Он добавил, что Россия стянула к Азовскому и Черному морям большое количество военных кораблей, но особая их концентрация наблюдается в районе Керченского пролива.

Наши моряки защищались. Я уверен, что целью (россиян) была провокация, чтобы мы открыли огонь, желательно было бы кого-то убить. И я не исключаю, что после этого был бы сценарий, подобный тому, что произошел в 2008 году в Грузии,

– отметил президент.

Порошенко рассказал, что, судя из перехваченных переговоров русских моряков, команду на открытие огня на поражение они получили от своего руководства.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 12 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море: