Один із працівників СБУ отримав важкі поранення внаслідок атаки РФ на морі

Серед поранених внаслідок атаки Росії українських моряків є один співробітник Служби безпеки України. Він отримав важкі поранення.

Йдеться про Василя Сороку, повідомляють у прес-центрі СБУ.

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Раніше 24 канал писав, що саме Василь Сорока вийшов на зв'язок із рідними. Він подзвонив дружині і ррозповів буквально декілька фраз. Зокрема, про те, що він поранений та перебуває у лікарні.

Наш співробітник, Василь Сорока, який неодноразово виконував бойові завдання у районі проведення АТО та ООС, отримав важкі поранення під час зухвалого нападу російського агресора,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Окрім цього, силовики назвали ім'я свого другого співробітника, який перебував на борту українського корабля під час конфлікту в Азовському морі.

Це – Андрій Драч, який у 2014 році відмовився перейти на бік Росії під час анексії Криму.

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Нагадаємо, ранше у Службі безпеки підтвердили інформацію про перебування співробітників військової контррозвідки на борту кораблів ВМС України, які атакувала та захопила Росія у Керченській протоці. У відомстві зазначили, що офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контрозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.