Інавгурація Владіміра Путіна відбудеться вже 7 травня, проте Сполучені Штати Америки не будуть направляти туди свого представника. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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Наразі посол перебуває за межами Москви та, за словами Міллера, не буде присутній на інавгурації. Проте речник Держдепу знову повторив позицію Вашингтона – і далі визнавати Владіміра Путіна президентом Росії.

Ми однозначно не визнаємо ті вибори вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі,

– сказав Метью Міллер.