Инаугурация Владимира Путина состоится уже 7 мая, однако Соединенные Штаты Америки не будут направлять туда своего представителя. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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Путина будут признавать президентом

Сейчас посол находится за пределами Москвы и, по словам Миллера, не будет присутствовать на инаугурации. Однако представитель Госдепа вновь повторил позицию Вашингтона – и дальше признавать Владимира Путина президентом России.

Мы однозначно не признаем те выборы свободными и честными, но он – президент России и будет продолжать действовать в этой роли,

– сказал Мэтью Миллер.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины призвали иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимность российского диктатора. По словам МИД, миру нужно дальше противостоять разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины.

Какие страны будут на инаугурации Путина