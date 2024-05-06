Инаугурация Владимира Путина состоится уже 7 мая, однако Соединенные Штаты Америки не будут направлять туда своего представителя. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
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Путина будут признавать президентом
Сейчас посол находится за пределами Москвы и, по словам Миллера, не будет присутствовать на инаугурации. Однако представитель Госдепа вновь повторил позицию Вашингтона – и дальше признавать Владимира Путина президентом России.
Мы однозначно не признаем те выборы свободными и честными, но он – президент России и будет продолжать действовать в этой роли,
– сказал Мэтью Миллер.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины призвали иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимность российского диктатора. По словам МИД, миру нужно дальше противостоять разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины.
Какие страны будут на инаугурации Путина
- Представитель главного дипломата ЕС Жозепа Борреля – Петер Стано отметил, что высокий представитель против участия Евросоюза в "инаугурации" Владимира Путина в Москве. Стано подтвердил, что приглашения, направленные Кремлем на завтрашнюю инаугурацию Путина, "дошли также и до наших стран-членов ЕС и делегации ЕС в Москве".
- По данным журналистов Reuters, на днях минимум четыре страны объявили, что их дипломаты не будут присутствовать на инаугурации Владимира Путина после его "переизбрания" на пост президента России, среди которых Чехия, Эстония, Литва и Латвия.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян также не будет участвовать в церемонии "инаугурации" Владимира Путина. На вопрос журналистов, поедет ли Пашинян в Москву на церемонию "инаугурации" Путина, спикер парламента страны Симонян ответил "нет".
- По данным СМИ, Францию на инаугурации Путина будет представлять ее посол в стране. В то же время, Франция осуждает "репрессивный контекст", в котором эти "выборы" проводились.