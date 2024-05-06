О том, что скоро российская армия начнет подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Минобороны.

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Кремлевский диктатор снова достал ядерную дубину

Ядерные учения россияне хотят провести как "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России". Враг планирует привлечь в своих военных игрищах силы Южного военного округа, авиацию и Военно-Морской флот.

Россияне аргументируют свои жалкие ядерные угрозы необходимостью поддержания готовности личного состава оккупационной армии осуществлять ответ на какие-то несуществующие "угрозы и провокационные заявления" и для "обеспечения территориальной целостности и суверенитета".

Еще один кремлевский главарь Дмитрий Медведев, известный своим пристрастием к алкоголю, тоже не обошел возможности пригрозить Западу ядерным оружием. Заместитель председателя Совета Безопасности России повторил слова Путина о "необходимости отвечать Западу".

Путин не впервые угрожает ядерным оружием