CNN опубликовало материал о том, что Соединенные Штаты "тщательно готовились" к потенциальному российскому тактическому или боевому ядерному удару в конце 2022 года. Отмечается, что чиновники в Москве на разных уровнях обсуждали эту возможность

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Анализ ядерной угрозы

В статье CNN говорится, что в 2022 году США связались с несколькими высокопоставленными чиновниками Кремля, а также обсудили вопрос вероятного применения ядерного оружия в Украине с союзниками. Кроме этого они попросили Китай и Индию препятствовать России.

Издание пишет, что один американский чиновник отмечал, что публичные заявления Китая и Индии были "полезным, убедительным фактором", который служил доказательством серьезности намерений Кремля. Вероятным триггером, что могло бы привести к удару называли потерю захватчиками оккупированных территорий Украины, особенно Херсона.

Тогда США считали, что заявления России об угрозе использования грязной бомбы Украиной должны были служить прикрытием для будущего ядерного удара. Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны, эти слова были тактикой Кремля по сдерживанию западной помощи Украине.

Украинские силы несколько раз переступали российские ядерные "красные линии" в течение войны, не получая ни одного ядерного удара со стороны России, что указывает на то, что многие российские "красные линии" являются, скорее всего, информационными операциями, направленными на сдерживание действий Украины и Запада,

– пишут в ISW.

Аналитики пишут, что продолжают оценивать возможность использования Россией ядерного оружия как очень маловероятную.

США были не готовы на ядерный ответ