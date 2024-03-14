Ранее, Владимир Путин дал очередное интервью кремлевскому пропагандистскому рупору Дмитрию Киселеву. В нем он и решил заговорить о готовности России к ядерной войне.

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Как реагируют в Белом доме

Белый дом подтвердил, что не видит готовности России применить ядерное оружие. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в США не видят никаких причин для корректировки своей ядерной позиции.

А также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине,

– подчеркнула Жан-Пьер.

Ее также спросили, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.

Поэтому, Карин Жан-Пьер добавила, что президент США Джо Байден проинформирован о комментариях главы Кремля.

Что известно о заявлении Путина