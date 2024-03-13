Владимир Путин дал очередное интервью Дмитрию Киселеву. В нем он решил заговорить о готовности России к ядерной войне. Причем как с военной, так и технической точки зрения.

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Путин продолжает равняться на США

Президент России заявил, что ядерная триада страны-агрессора современнее, чем триады других государств. Также отметил, что ядерные силы развивают Соединенные Штаты. Впрочем, не останавливался он, это не означает, что Вашингтон готов развязать ядерную войну уже завтра.

На этом его заявления о США не утихали. Владимир Путин также заявил, что если ядерные испытания проведут США, то то же самое может сделать и Россия.

Кремль готов применить ядерку

В то же время президент России отметил, что страна-агрессор готова применить ядерное оружие. Впрочем, уверяет он, это сделают в случае, если говорится об угрозе существования его государства.

Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, причинение вреда нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли,

– подчеркнул Путин.

Что же касается так называемой "СВО", то, подчеркивал Путин, во время нее якобы никогда не было необходимости применять тактическое ядерное оружие.

Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда,

– уверял Путин.

Пропагандист Дмитрий Киселев решил задать уточняющий вопрос, приходило ли диктатору из Кремля это в голову. На это российский президент ответил: "Нет, а зачем?"

Каков ядерный потенциал сейчас

Сообщество западных ученых и аналитиков Bulletin of the Atomic Scientists опубликовали доклад "Russian nuclear weapons 2024", в котором озвучили цифры ядерного потенциала. Известно, что сейчас в распоряжении Москвы 5 580 ядерных боезарядов. В то же время на боевом дежурстве под разного рода носители развернули только 1710 единиц.

По имеющейся информации, еще 2670 боеголовок из "активного" ядерного арсенала России сейчас находятся в резерве. Кроме того, еще 1200 единиц – боезаряды с истекшим сроком службы. Правда, Москва их еще не утилизировала и продолжает хранить на своих хранилищах.