На данный момент Россия располагает в целом 5580 ядерными боезарядами, из которых однако на боевом дежурстве под разного рода носители развернуто лишь 1710 единиц. Соответствующие цифры в своем докладе "Russian nuclear weapons 2024" приводит сообщество западных ученых и аналитиков Bulletin of the Atomic Scientists.

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Ядерный арсенал России

Известно, что еще 2670 боеголовок из "активного" российского ядерного арсенала находятся сейчас в резерве. А также еще 1200 единиц – это боезаряды, у которых истек срок службы. Однако, пока их Россия еще не утилизировала, продолжая хранить в своих хранилищах.

Авторы доклада "Russian nuclear weapons 2024" также рассказали о количестве ядерных боезарядов в "активном" арсенале, которые сейчас могут быть на боевом дежурстве на разного рода носителях.

Согласно их данным складывается следующая картина.

Весомая доля российского арсенала ядерных боеголовок, или 1244 единицы, развернута на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования.

Известно, что больше всего – 810 единиц, развернуто на ракетах "Ярс" мобильного и шахтного базирования Речь идет в целом о 204 МБР.

Согласно данным, указанным в докладе, на атомных подводных лодках – носителях МБР из состава ВМФ России на боевом дежурстве развернуто ориентировочно до 200 МБР, на которых стоит всего 992 ядерных боезаряда.

По мнению авторов этого доклада, стратегическая авиация "ВКС России" (Воздушно-космические силы России) имеет в своем арсенале в целом 586 ядерных боезарядов. Из них львиная доля в 430 единиц предназначена именно под Ту-95МС (по ним указано наличие 52 единиц). По Ту-160 указано наличие 15 бомбардировщиков. Однако здесь ядерный арсенал заявлен в 130 единиц.

Также исследователи сделали оценку, ВМФ РФ располагает вероятно 784 тактическими ядерными боезарядами для развертывания на подводных лодках, надводных кораблях и морской авиации.

Кроме этого, в отчете также приводится и сводная оценка, по которой российская сторона якобы в целом имеет 289 самолетов типов Су-24М и Су-34, Ту-22М3 и МиГ-31К и имеют в целом 334 ядерных боезаряда.

В отчете указана информация и по ОТРК "Искандер". Так, по ним заявлено наличие менее 100 ядерных боезарядов, из которых ориентировочно 75 единиц – под баллистические ракеты 9М723, а 20 единиц – под крылатые ракеты средней дальности 9М729.

А вот под ЗРК С-300 и С-400 имеющийся арсенал ядерных боезарядов заявлен на уровне 250 единиц, а еще 23 единицы – под береговой комплекс "Бастион" с ракетой П-800 "Оникс".

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