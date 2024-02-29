Ранее в украинской разведке предупреждали, что глава Кремля будет говорить очередную ложь и пропаганду. Так, прошлом году он значительную часть речи оправдывался за российское вторжение в Украину.

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Что сказал Путин в обращении к Федеральному собранию

11:55, 29 февраля

11:49, 29 февраля Путин цинично сказал о миропорядке Диктатор, вероятно, боясь распада России, абсурдно заявил, что якобы "без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен". Хотя у главы украинской разведки Кирилла Буданова еще в июле 2023 года в кабинете заметили карту России, где страна-террорист разделена на отдельные субъекты.

11:44, 29 февраля Глава Кремля прокомментировал заявления о нападении на Европу Владимир Путин заявил, что якобы Россия не планирует нападать на Европу и назвал это "бредом". Хотя, стоит вспомнить, что перед полномасштабным вторжением Кремль в ООН цинично заявлял, что это не так. Диктатор снова пригрозил, что у России есть оружие, которое может атаковать Европу.

Путин заявил об "угрозах" из-за расширения НАТО Российский диктатор заявил, что якобы надо укрепить группировку на западном направлении, чтобы якобы нейтрализовать "угрозы", которые связаны с "втягиванием" в НАТО Швеции и Финляндии. Путин снова заявил, что якобы войну в Украине "спровоцировал Запад", хотя на самом деле Россия напала на нашу страну.

11:33, 29 февраля Глава Кремля заявил, что готов говорить с США Глава Кремля заявил, что готов говорить с США по вопросам стратегической стабильности. Однако диктатор заявил, что слова о том, что Россия готовится разместить в космосе ядерное оружие, Путин назвал "голословными обвинениями".

11:26, 29 февраля Путин снова пугает ядерным оружием Путин снова начал пугать мир ядерным оружием. Диктатор заявил, что якобы “стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности”. Диктатор говорил о "Кинжалах" и "Цирконе", хотя последний не соответствует заявленным тактико-техническим данным этого оружия. Путин также заявил, что якобы завершаются испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон". Также он снова пугал ракетами "Сармат", с которыми тоже большие проблемы и пообещал продемонстрировать их на боевом дежурстве.

11:23, 29 февраля Российский диктатор цинично соврал, что якобы не Россия начала войну на Донбассе. Он также заговорил о "нацизме"