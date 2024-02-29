11:44, 29 лютого

Владімір Путін заявив, що нібито Росія не планує нападати Європу та назвав це "маячнею".

Хоча, варто згадати, що перед повномасштабним вторгненням Кремль в ООН цинічно заявляв, що це не так.

Диктатор знову пригрозив, що Росія має зброю, яка може атакувати Європу.