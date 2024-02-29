Владімір Путін висловився про можливу відправку військ союзників в Україну, про яку днями заговорили на Заході. Він знову погрожував, передає 24 Канал.

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"Наслідки будуть трагічними"

Путін відреагував на розмови про можливу відправку військових НАТО в Україну. За його словами, наслідки "для можливих інтервентів будуть трагічними".

Вони повинні розуміти, що у нас теж є зброя, яка здатна вражати цілі на їхній території,

– погрожує Путін.

Російський президент знову заговорив про те, що саме союзники "лякають весь світ", хоча насправді всі розуміють, що єдина загроза – це Росія. Також він знову вдався до погроз ядерною війною.

За словами Путіна, Захід "забув", що таке війна, адже Росія пройшла такі "випробування" вже у цьому сторіччі. Однак він забув пригадати, що у цих війнах Росія сама була ініціатором та агресором.

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