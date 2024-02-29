Путін у посланні до Федеральних зборів Росія заявив, що Москва готова до переговорів щодо стратегічної стабільності з Вашингтоном.

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При цьому він дав зрозуміти, що такі переговори навряд чи можливі, поки США планують "завдати нам стратегічної поразки".

За словами Путіна, такі переговори можуть пройти "в єдиному комплексі" з іншими питаннями. Ймовірно, він мав на увазі війну в Україні.

Він також спростував, що Росія планує розміщувати ядерну зброю у космосі, про що заявляли американці.