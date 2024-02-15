Про це під час брифінгу розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що це і є "загроза національній безпеці" з боку Росії, про яку повідомляли раніше.

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Кірбі розповів про загрозу з боку США

У нещодавній заяві Кірбі зазначив, що загроза національній безпеці США пов'язана з потенційними випробуваннями Росією ядерної зброї в космосі.

Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або для фізичного знищення тут, на землі,

– сказав Кірбі.

Це спонукало президента Байдена закликати до дипломатичної взаємодії з Росією та іншими союзниками.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї потенційної загрози. Розвідка США "має серйозні побоювання щодо широкого розсекречення цих розвідувальних даних", – заявив він.

Розгортання нової російської протисупутникової зброї розглядається як таке, що може мати наземний вплив.

Крім того, Кірбі висловив здивування рішенням голови Комітету з питань розвідки Палати представників Майка Тернера публічно оприлюднити розвіддані.

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