Про це під час брифінгу розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що це і є "загроза національній безпеці" з боку Росії, про яку повідомляли раніше.
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Кірбі розповів про загрозу з боку США
У нещодавній заяві Кірбі зазначив, що загроза національній безпеці США пов'язана з потенційними випробуваннями Росією ядерної зброї в космосі.
Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або для фізичного знищення тут, на землі,
– сказав Кірбі.
Це спонукало президента Байдена закликати до дипломатичної взаємодії з Росією та іншими союзниками.
"Ми дуже серйозно ставимося до цієї потенційної загрози. Розвідка США "має серйозні побоювання щодо широкого розсекречення цих розвідувальних даних", – заявив він.
Розгортання нової російської протисупутникової зброї розглядається як таке, що може мати наземний вплив.
Крім того, Кірбі висловив здивування рішенням голови Комітету з питань розвідки Палати представників Майка Тернера публічно оприлюднити розвіддані.
США попередили про загрозу національній безпеці
- Очільник комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер повідомив інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці". Ця небезпека пов'язана з Росією.
- Згодом радник з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію і зазначив, що резидент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому.
- За словами Саллівана адміністрація Білого дому застосувала більш творчі та стратегічні підходи до розсекречення розвідувальної інформації в національних інтересах США, ніж будь-яка інша адміністрація в історії.
- Американське видання ABC News також зазначило, що Росія хоче використовувати ядерну зброю в космосі проти супутників. Наразі у США працюють над розв'язанням цієї проблеми.
- Член палати представників Джим Хаймс, демократ із Коннектикуту і високопоставлений член комітету з розвідки Палати представників, назвав таке попередження "значним". Однак заявив, що воно "не є приводом для паніки".