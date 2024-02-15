Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что это и есть "угроза национальной безопасности" со стороны России, о которой сообщали ранее.

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Кирби рассказал об угрозе со стороны США

В недавнем заявлении Кирби отметил, что угроза национальной безопасности США связана с потенциальными испытаниями Россией ядерного оружия в космосе.

Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или для физического уничтожения здесь, на земле,

– сказал Кирби.

Это побудило президента Байдена призвать к дипломатическому взаимодействию с Россией и другими союзниками.

"Мы очень серьезно относимся к этой потенциальной угрозе. Разведка США "имеет серьезные опасения относительно широкого рассекречивания этих разведывательных данных", – заявил он.

Развертывание нового российского противоспутникового оружия рассматривается как такое, что может иметь наземное влияние.

Кроме того, Кирби выразил удивление решением председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майка Тернера публично обнародовать разведданные.

США предупредили об угрозе национальной безопасности