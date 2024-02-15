Согласно сообщению издания, Россия хочет использовать ядерное оружие в космосе против спутников.

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Угроза национальной безопасности

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ведущие законодатели в Конгрессе в среду попытались смягчить беспокойство общественности после того, как председатель комитета Палаты представителей по разведке предупредил об угрозе национальной безопасности, связанной с дестабилизирующим "иностранным военным потенциалом".

Источники издания отмечают, что разведданные США связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос.

Стоит отметить, что речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, о его возможном использовании против спутников.

Также, согласно информации источников ABC News, эта тема является тревожной и очень деликатной. Не затрагивая эту тему напрямую, несколько членов Конгресса быстро назвали проблему серьезной, не вызвав при этом общественной тревоги.

Как реагируют законодатели

Мы собираемся работать вместе над решением этого вопроса, как мы занимаемся всеми деликатными вопросами, которые засекречены,

– заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон журналистам.

Член палаты представителей Джим Хаймс, демократ из Коннектикута и высокопоставленный член комитета по разведке Палаты представителей, повторил это в своем собственном заявлении. Он назвал такое предупреждение "значительным", однако заявил, что оно "не является поводом для паники".

"Что касается того, можно ли рассекретить больше информации по этому вопросу, это стоит обсуждения, но это не та дискуссия, которую следует вести публично", – сказал Хаймс.

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