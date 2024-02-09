Такер Карлсон заявил, что в Крым – часть России. Также распространил нарратив, что за полуостров Путин начнет ядерную войну. Об этом он сказал в видео после интервью. Что не так с заявлением Карлсона и угрозами российского диктатора, передает 24 Канал.

Кстати Какие лживые нарративы о мире и войне пытался продвинуть Путин в интервью скандальному Карлсону

Что именно сказал пророссийский журналист

По итогам разговора с военным преступником Карлсон заявил, что Россия "не отдаст" оккупированный Крым.

Это дом российских ВМС, там русское население, у них был референдум, они выбрали Россию. Это часть России,

– абсурдно заявил Карлсон.

Более того, распространил российскую "страшилку", что Путин якобы нанесет за полуостров ядерные удары.

Нравится вам это или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если придется,

– заявил Такер Карлсон.

Он назвал сумасшедшими тех, кто считает, что Россия "уступит" Крым. Подчеркнул, что после интервью с диктатором "уверен в этом".

К слову, Карлсон назвал Путина "умным собеседником" и добавил, что в этом, якобы "нет" никаких сомнений.

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Очередные "страшилки" Путина: что не так с заявлением Карлсона

Кремлевский диктатор неоднократно угрожал ядерным оружием. Марил о красных линиях.

Так, за два года полномасштабного вторжения Путин снова и снова пытался напугать мир ядеркой. Особенно за удары по Крыму и освобождение полуострова от оккупантов военным путем.

Кстати, он также угрожал "ответом" за подрыв незаконной конструкции – так называемого Крымского моста.

Впрочем, украинские защитники уже неоднократно наносили мощные удары по оккупантам в Крыму.

Наши воины ликвидируют захватчиков, поразили штаб Черноморского флота, уничтожают российские военные суда, в частности, большой десантный корабль "Новочеркасск", ракетный катер "Ивановец" и так далее.

Едва ли не ежесуточно в Крыму цветет "хлопок". И несмотря на заявления оккупантов, что "ПеВеО" якобы "все сбила", в сети снова и снова появляются кадры с последствиями прилетов.