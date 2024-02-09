Такер Карлсон заявив, що у Крим – частина Росії. Також поширив наратив, що за півострів Путін почне ядерну війну. Про це він сказав у відео після інтерв'ю. Що не так з заявою Карлсона та погрозами російського диктатора, передає 24 Канал.

До речі Які брехливі наративи про мир і війну намагався просунути Путін в інтерв'ю скандальному Карлсону

Що саме сказав проросійський журналіст

За підсумками розмови з воєнним злочинцем Карлсон заявив, що Росія "не віддасть" окупований Крим.

Це дім російських ВМС, там російське населення, у них був референдум, вони обрали Росію. Це частина Росії,

– абсурдно заявив Карлсон.

Ба більше, поширив російську "страшилку", що Путін нібито завдасть за півострів ядерних ударів.

Подобається вам це чи ні, Путін почне ядерну війну через Крим, якщо доведеться,

– заявив Такер Карлсон.

Він назвав божевільними тих, хто вважає, що Росія "поступиться" Кримом. Підкреслив, що після інтерв'ю з диктатором "впевнений у цьому".

До слова, Карлсон назвав Путіна "розумним співрозмовником" й додав, що в цьому, нібито "немає" жодних сумнівів.

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Чергові "страшилки" Путіна: що не так з заявою Карлсона

Кремлівський диктатор неодноразово погрожував ядерною зброєю. Марив про червоні лінії.

Так, за два роки повномасштабного вторгнення Путін знову й знов намагався налякати світ ядеркою. Особливо за удари по Криму та звільнення півострова від окупантів військовим шляхом.

До речі, він також погрожував "відповіддю" за підрив незаконної конструкції – так званого Кримського моста.

Втім, українські захисники вже неодноразово завдавали потужних ударів по окупантах у Криму. Наші воїни ліквідовують загарбників, уразили штаб Чорноморського флоту, знищують російські військові судна, зокрема, великий десантний корабель "Новочеркаськ", ракетний катер "Івановєц" тощо.

Чи не щодоби в Криму цвіте "бавовна". І попри заяви окупантів, що "ПеВеО" нібито "все збила", у мережі знову й знову з'являються кадри з наслідками прильотів.

Такер Карлсон – пропагандист

По суті Такер Карлсон поширив російську пропаганду. Втім, що б там не казали загарбники, Крим – це Україна. Тож Сили оборони мають право звільняти його від окупантів будь-яким способом, на чому неодноразово наголошували й західні партнери.

Жодна цивілізована країна світу не визнала анексований півострів російським. Зокрема, не визнано і так званий псевдореферендум. Адже окупанти "намалювали" результати. До речі, ООН, СНД, ЄС та ОБСЄ своїх офіційних спостерігачів не надсилали.

Зауважимо, що наразі в тимчасово окупованому Криму тривають репресії щодо кримських татар, етнічних українців, усіх, хто проявляє нелояльність до окупантів. За ґратами перебуває 191 громадянин України. Більшість – кримські татари.