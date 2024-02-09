Путін визнав, що військові дії Кремля в Україні не принесли бажаних результатів. Зокрема, однією з недосягнутих цілей він назвав "денацифікацію", яка передбачає "заборону неонацистських рухів", які нібито існують в Україні.

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Путін про Крим, Стамбул і "денацифікацію"

Путін стверджує, що окупація Криму була "вимушеним кроком", оскільки півострів нібито був під загрозою. Водночас "неупереджений журналіст" Такер Карлсон, відомий своїми проросійськими поглядами, констатував в ході цієї розмови, що повернення Криму Україні, як умова миру, є чимось нереалістичним.

Разом з тим кремлівський ватажок звинуватив Україну в небажанні вести переговори, продовжуючи розповсюджувати кремлівські пропагандистські наративи. В інтерв'ю він повторив відомі тези російської пропаганди, зокрема ті, що стосуються війни проти України.

Україна почала війну, а мета Росії – припинити її... Денацифікація. Після здобуття Незалежності Україна почала шукати, як кажуть деякі аналітики на Заході, свою ідентичність. І нічого краще не придумала, як поставити на чільне місце цієї ідентичності хибних героїв, які співпрацювали з Гітлером,

– запевняє голова терористичної держави.

Путін заявив, що проблема "денацифікації" порушувалась, зокрема, у ході переговорного процесу в Стамбулі весною 2022 року. Він поспішив наголосили, що "не з ініціативи Кремля" завершився діалог, а – західних партнерів, які переконали Москву відвести війська з-під Києва.

Як ми пам'ятаємо, росіяни під приводом "жесту доброї волі" відступили з Півночі України. За словами Путіна, саме після цього Київ нібито відкинув всі домовленості, досягнуті в Туреччині, та почав вести агресивну війну за підтримки США та інших західних партнерів. Водночас чому ж тоді Росія "вирішила" повторити відповідні "жести" на Харківщині та Херсонщині, президент ворожої держави не уточнював.

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