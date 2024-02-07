На пресконференції у Брюсселі, яка відбулася 7 лютого, Джейк Салліван разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прокоментував поїздку колишнього ведучого Fox News до Росії. За словами Саллівана, підтримка України залишається ключовим аспектом національної безпеки США та трансатлантичного Альянсу, – інформує 24 Канал.
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Підтримка України – пріоритет Заходу
Салліван наголосив, що критика військової допомоги Україні з боку Заходу, яка лунає в США та Європі, не змінює стратегічного курсу країни. Він вважає, що американська підтримка України має переважну підтримку серед громадян представників еліти.
Ми неодноразово пояснювали, чому підтримка України є основоположним інтересом нашої національної безпеки,
– заявив Салліван.
Радник президента Сполучених Штатів Америки також зазначив, що попри різні погляду на цю ситуацію, більшість членів Конгресу США з обох партій підтримують нашу державу. І це є основою для продовження підтримки України в її боротьбі проти агресії Росії.
"Ми продовжимо дотримуватись цього курсу (підтримки України – 24 Каналу) й наголошувати, що полишення України в цей момент, в цей час буде засадничо хибним з погляду головних інтересів нацбезпеки і США, і наших союзників у НАТО. Ми вважаємо, що наша точка зору переважатиме й надалі, бо правда – на нашому боці", – підсумував Салліван.
Що треба знати про Карлсона
- Такер Карлсон, колишній ведучий на Fox News, відомий своїми консервативними поглядами. Цими днями він заявив, що приїхав до Москви для того, аби записати інтерв'ю з президентом Росії Владіміром Путіним.
- Пропагандист, який підтримував Дональда Трампа і заслужив репутацію "американського Соловйова", часто висловлювався проти ліберальних ідей. Він підтримує конспірологічні теорії.
- Коментуючи свою поїздку до Росії, Карлсон зазначив, що громадяни Сполучених Штатів Америки повинні знати більше про цю війну, зокрема почути про "цілі війни", яку розпочав Путін.
- Додамо, що програма американського конспіролога Tucker Carlson Tonight мала велику аудиторію, що робить його впливовою фігурою серед західних консерваторів та прихильників теорій змов.