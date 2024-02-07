На пресконференції у Брюсселі, яка відбулася 7 лютого, Джейк Салліван разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прокоментував поїздку колишнього ведучого Fox News до Росії. За словами Саллівана, підтримка України залишається ключовим аспектом національної безпеки США та трансатлантичного Альянсу, – інформує 24 Канал.

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Підтримка України – пріоритет Заходу

Салліван наголосив, що критика військової допомоги Україні з боку Заходу, яка лунає в США та Європі, не змінює стратегічного курсу країни. Він вважає, що американська підтримка України має переважну підтримку серед громадян представників еліти.

Ми неодноразово пояснювали, чому підтримка України є основоположним інтересом нашої національної безпеки,

– заявив Салліван.

Радник президента Сполучених Штатів Америки також зазначив, що попри різні погляду на цю ситуацію, більшість членів Конгресу США з обох партій підтримують нашу державу. І це є основою для продовження підтримки України в її боротьбі проти агресії Росії.

"Ми продовжимо дотримуватись цього курсу (підтримки України – 24 Каналу) й наголошувати, що полишення України в цей момент, в цей час буде засадничо хибним з погляду головних інтересів нацбезпеки і США, і наших союзників у НАТО. Ми вважаємо, що наша точка зору переважатиме й надалі, бо правда – на нашому боці", – підсумував Салліван.

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