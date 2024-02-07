На пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась 7 февраля, Джейк Салливан вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом прокомментировал поездку бывшего ведущего Fox News в Россию. По словам Салливана, поддержка Украины остается ключевым аспектом национальной безопасности США и трансатлантического Альянса, – информирует 24 Канал.

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Поддержка Украины – приоритет Запада

Салливан отметил, что критика военной помощи Украине со стороны Запада, которая звучит в США и Европе, не меняет стратегического курса страны. Он считает, что американская поддержка Украины имеет подавляющую поддержку среди граждан представителей элиты.

Мы неоднократно объясняли, почему поддержка Украины является основополагающим интересом нашей национальной безопасности,

– заявил Салливан.

Советник президента Соединенных Штатов Америки также отметил, что несмотря на различные взгляды на эту ситуацию, большинство членов Конгресса США из обеих партий поддерживают наше государство. И это является основой для продолжения поддержки Украины в ее борьбе против агрессии России.

"Мы продолжим придерживаться этого курса (поддержки Украины – 24 Канала) и подчеркивать, что оставление Украины в этот момент, в это время будет принципиально ошибочным с точки зрения главных интересов нацбезопасности и США, и наших союзников в НАТО. Мы считаем, что наша точка зрения будет преобладать и в дальнейшем, потому что правда – на нашей стороне", – подытожил Салливан.

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