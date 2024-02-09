Зокрема, в інтерв’ю скандальному ведучому Такеру Карлсону або, як його уже назвали в мережі, "американському Солов'йову", Путін цинічно заявив про бажання домогтися закінчення війни шляхом переговорів, що далеко від правди. 24 Канал розповідає, що не так із монологом Путіна.

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Диктатор зазначив, мовляв переговори "досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі (у Стамбулі в 2022 році), і вони нібито були майже завершені, і звинуватив у їх зриві Україну.

Путін просто не змін не скористатись можливістю, аби виправдати свою поразку на початку вторгнення, коли російські війська вигнали з Києва з втратами українські захисники. Натомість Путін вирішив згодувати журналісту байку про "домовлений відступ".

"Після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця", – брехливо і цинічно заявив Путін.

Далі він згадав, що Президент Володимир Зеленкський на законодавчому рвні заборонив вести переговори з Росією. І, за словами Путіна, Україна наразі висуває умови, на які його країна не може погодитися.

Знову ж таки, "його країна", чи його его, Путін не уточнив. Узагалі в інтерв'ю диктатор мало чого нового розповів. Це були 2 години нудного монологу диктатора з імперським его, який намагається всидіти на троні.

Путін не прагне миру

В інтерв'ю Путін лише підтвердив, що Росія не зацікавлена ​​у змістовних чи легітимних переговорах. Його ціль – знищити Україну як державу. Цікаво, що диктатор немов навмисне "підсвічував" той факт, що не визнає незалежності України, адже навіть говорячи про перемовини, він вказував, що за Україну це вирішив Захід. Мовляв, саме захід сприяв тому, аби наша держава не вела перемовин з Кремлем.

Мовляв, саме партнери змусили Україну відмовитися від вигідної для Росії угоди під час переговорів між Києвом та Москвою в Стамбулі в березні 2022 року.

До слова, в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що таким чином Путін намагається домогтися від Заходу поступок від імені України, які б підірвали її суверенітет та знищили територіальну цілісність.

Переговори з Росією: що важливо розуміти

Імовірно, той факт, що Путін знову заговорив про "мир", має на меті виправдати його злочинну війну. Диктатор це робить свідомо перед виборами, аби хоч трохи "відмитись" від крові українців.

Насправді про жоден мир не ідеться. Для того, аби показати свою готовність до переговорів, Путіну слід вивести війська з території України та перестати атакувати мирні міста ракетами та дронами.

До слова, у січні цього року Bloomberg повідомив, що Кремль таємно передав Вашингтону сигнал про готовність до переговорів щодо досягнення миру в Україні та можливість відмовитися від вимог щодо нейтрального статусу нашої країни. В Кремлі пізніше спростували це.

Між тим, аналітики як не вбачали, так і не вбачають у Путіна ознак готовності до серйозних переговорів про мир. Західні чиновники вважають, що президент Росії має намір "пересидіти Захід", продовжувати війну, доки в західних країнах не ослабне громадська підтримка України.

По факту, Путін лише намагається створити ілюзію готовності до миру, аби послабити Україну. Сподівається на паузу у війні, але ні на мить не припиняє нарощувати свій військовий потенціал, аби продовжувати нищити українців.