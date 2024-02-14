Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що залишки збитої ракети розбирають на запчастини. Так можна встановити їх походження. До слова, першими про застосування цієї ракети повідомили у Defense Express.

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"Була впізнана як нова ракета "Циркон". Йшла по кораблях, а потрапила в район Києва. Потрапила під наш вогонь. Намагалися, принаймні, запустити цю ракету "на подивитися". Гіперзвук на великих висотах – це взагалі не показник", – наголосив Світан.

Льотчик-інструктор зазначив, що згідно з законами фізики у щільних шарах атмосфери ракета зі швидкістю понад 5 махів не може рухатися. Адже певна щільність матеріалів та щільність повітря не дозволить цій зброї протискати атмосферу з цією швидкістю. Полковник ЗСУ в запасі додав, що це просто нереально.

Найімовірніше, це одна з певних ракет старих радянських розробок. Добре пофарбована до рівня "Циркона". Чергова "вундервафля" російська, якою росіяни намагаються показати свою "могутність",

– сказав військовий експерт.

Також у росіян є добре пофарбована ракета С-300, яка стала С-400. А ще – добре пофарбований "Іскандер" наземного базування, який став "Кинджалом" повітряного базування. Окупанти мають, ймовірно, кілька десятків "Цирконів".

Нині поле бою використовують як полігон для випробувань. Тому загарбники намагаються довести до певного рівня показники свого озброєння.

"Аби створити певну кількість, вони повинні її хоча б 10 років випускати, складати, а цього часу у росіян немає. Це такі майже "заводські випробування" у польових умовах", – припустив Роман Світан.

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