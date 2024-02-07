Видання припускає, що під час ракетної атаки по Києву 7 ворог міг використати ракету ЗМ22 "Циркон". Зокрема на фото є уламки, на одному з яких присутнє маркування "3М22", що відповідає саме цій ракеті.

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Росія могла вдарити по столиці ракетою "Циркон"

Defense Express зауважило, що уламки "прив'язані" до місця падіння ракети у Дніпровському районі, однак навряд ЛЕП була ціллю "Циркону". Тому вони припустили, що ракету все ж таки підбили.



Місце падіння ракети / фото Національна поліція



Маркування "3М22", притаманне ракеті "Циркон" / фото Defense Express

Водночас у зведенні Командування Повітряних сил серед перехоплених ракет значаться лише крилаті ракети типу Х-555/101 та "Калібр".

Зверніть увагу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше повідомив, що деякі ракети, які не потрапили у статистику збитих 7 лютого, все одно не досягнули своїх цілей.

Defense Express поспілкувався з власними джерелами для уточнення. Й за отриманою інформацією, фрагментація ракети достатньо сильна й це значно ускладнює її ідентифікацію. На це накладається обмаль інформації щодо ЗМ22 "Циркон", яка не демонструвалась публічно,

– зазначило видання.

Журналісти додали, що у Росії статус цієї ракети невизначений. Вона то оголошується прийнятою на озброєння, в потім виявляється, що відповідного наказу немає.

Речник ПС Юрій Ігнат повідомив 24 Каналу, що уламки ракети повинні дослідити відповідні фахівці. Лише тоді буде остаточно зрозуміло, що саме запустив ворог.

Він також зазначив, що аналіз уламків – не компетенція Повітряних сил. Захисники неба визначають тип ракет лише за траєкторією їхнього польоту.

Ворог випускав схожу ракету раніше

Defense Express стало відомо, що уламки ракети, які знайшли сьогодні, відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ворог використав на початку року.

Відносно якої також було зроблено припущення, що це був "Циркон". Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше,

– додали у Defense Express.

Варто зауважити, що коли Росія почала запускати по Україні ракети з КНДР, це теж не одразу могли визначити. Однак станом на зараз у США вже нарахували щонайменше дев'ять ракет з КНДР, якими Росія вдарила по території України.

До слова, частина ракет, які були випущені 7 лютого по Харкову, теж з Північної Кореї. Попередні висновки спеціалістів показали, що росіяни застосували північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23). Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.