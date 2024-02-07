У своїй заяві він розповів, скільки ракет з КНДР російські військові вже запустили по території України. Під час засідання Радбезу ООН Роберт Вуд посилався на американські дані.

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Скільки ракет з КНДР Росія вже запустила по Україні

За словами Роберта Вуда, у США нарахували щонайменше дев'ять ракет, вироблених у КНДР, якими Росія вдарила по території України.

Росія і КНДР повинні відповідати за свої дії, які підривають давні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН,

– наголосив Вуд.

Він зазначив, що незаконне постачання зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають не лише регіональну стабільність, а й глобальний режим нерозповсюдження. Крім того, ці дії б'ють по довірі до Ради Безпеки.

Але навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН,

– зазначив він.

Заступник постійного представника додав, що Росія "продовжує нехтувати міжнародним правом, подвоюючи свої порушення ембарго ООН на постачання зброї до КНДР".

Росія – єдиний агресор, – Вуд

Власне, саме засідання Радбезу ООН скликали на вимогу Росії. Вона вирішила назвати США "прямим співучасником". Василь Небензя заявив, що Вашингтон буцімто причетний до збиття Іл-76 на Бєлгородщині 24 січня.

Як запевняють у Москві, у літаку були військовополонені, котрі летіли на обмін. У Києві це не можуть підтвердити, адже Кремль до місця падіння літака нікого не впускає.

Водночас у Москві кажуть, що Іл-76 буцімто збили з допомогою Patriot. Власне, таким чином намагаються бодай якось зробити причетними США. На це Вуд заявив, що російську версію подій перевірити не можуть. Разом з тим він висловив жаль щодо загибелі всіх мирних мешканців.

Уточню, що Росія – єдиний агресор у цій війні і єдиний, хто може закінчити війну сьогодні ж,

– наголосив він.

Зауважимо, що зранку 7 лютого російські військові завдали масованого удару по Україні. Відомо, що для цього ворог використовував ракети наземного, повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Загалом з півночі 7 лютого окупанти запустили 64 повітряні цілі, 43 з яких вдалося збити нашим захисникам.