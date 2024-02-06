Зброя в обмін на обхід санкцій

Росія допомогла КНДР отримати доступ до міжнародних банківських мереж після того, як Корея передала країні-агресору зброю для використання проти України.

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Минулого місяця у Білому Домі заявили, що мають докази щодо передачі Північною Кореєю балістичних ракет для Росії. А згідно з аналізом британського центру з безпеки, Пхеньян також відправив 2,5 мільйона набоїв.

За даними розвідувальних служб, Росія дозволила вивести 9 мільйонів доларів з 30 мільйонів доларів, заморожених на рахунках Північної Кореї, розміщених у російській фінансовій установі. Ці кошти, за їхніми словами, мають бути використані Північною Кореєю для закупівлі сирової нафти.

Рахунки в російських банках

Крім того, за даними розвідувальних служб, фронтова компанія Північної Кореї недавно відкрила рахунок в іншому російському банку, що свідчить про те, що Москва може допомагати Пхеньяну обходити санкції ООН, які забороняють більшості банків проводити операції з Північною Кореєю.

Цікаво! Новий банківський рахунок належить Південній Осетії, самопроголошеній незалежній державі в регіоні Кавказу, яка має близькі зв'язки з Росією, за даними службовців, які висловилися умовно для обговорення чутливих розвідувальних питань.

Відтак, нові банківські зв'язки можуть бути ще однією ознакою сталих покращень у відносинах між двома країнами. Таке партнерство надихнуло Північну Корею на ряд погроз для країн Заходу.

Вигода для КНДР

За словами експертів, доступ до фінансових мереж — це лише одна з речей, яку Північна Корея хоче отримати від Росії. Найбільше країна прагне отримати високотехнологічну військову техніку, супутникові технології та атомні підводні човни.

Важливо! Банківські угоди можуть мати велике значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшості своєї економіки. Ці відносини можуть сприяти транзакціям не лише в межах Росії, але й за її межами.

Північна Корея може скористатися зв'язками Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину і Південну Африку, які все ще ведуть торгівлю з Росією після введення міжнародних санкцій через війну в Україні.