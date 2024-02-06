Зброя в обмін на обхід санкцій
Росія допомогла КНДР отримати доступ до міжнародних банківських мереж після того, як Корея передала країні-агресору зброю для використання проти України.
Читайте також Заморожені активи Росії: ЄС та G7 хочуть використати їх для допомоги Україні
Минулого місяця у Білому Домі заявили, що мають докази щодо передачі Північною Кореєю балістичних ракет для Росії. А згідно з аналізом британського центру з безпеки, Пхеньян також відправив 2,5 мільйона набоїв.
За даними розвідувальних служб, Росія дозволила вивести 9 мільйонів доларів з 30 мільйонів доларів, заморожених на рахунках Північної Кореї, розміщених у російській фінансовій установі. Ці кошти, за їхніми словами, мають бути використані Північною Кореєю для закупівлі сирової нафти.
Рахунки в російських банках
Крім того, за даними розвідувальних служб, фронтова компанія Північної Кореї недавно відкрила рахунок в іншому російському банку, що свідчить про те, що Москва може допомагати Пхеньяну обходити санкції ООН, які забороняють більшості банків проводити операції з Північною Кореєю.
Відтак, нові банківські зв'язки можуть бути ще однією ознакою сталих покращень у відносинах між двома країнами. Таке партнерство надихнуло Північну Корею на ряд погроз для країн Заходу.
Вигода для КНДР
За словами експертів, доступ до фінансових мереж — це лише одна з речей, яку Північна Корея хоче отримати від Росії. Найбільше країна прагне отримати високотехнологічну військову техніку, супутникові технології та атомні підводні човни.
Північна Корея може скористатися зв'язками Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину і Південну Африку, які все ще ведуть торгівлю з Росією після введення міжнародних санкцій через війну в Україні.