Як можуть використати заморожені російські активи

Згідно з пропозицією, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання для фінансової допомоги у відбудові Україні. Вони хочуть використати заморожені російські активи як заставу для погашення боргу.

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Прихильники плану переконані в тому, що будь-яке вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права призведе до того, що Росія буде зобов'язана відшкодувати завдану нею шкоду Україні. А у разі відмови виконати це зобов'язання можуть бути вжиті заходи щодо заморожених активів Росії.

Коли планують ухвалити рішення Наразі обговорення плану ведеться на технічному рівні. Політичне рішення з цього питання ще не ухвалене, та як деякі країни активніше рухаються в цьому питанні, ніж інші. Водночас в ЄС побоюються конфісковувати активи Росії, адже Європейський центральний банк наголошує на тому, що це може призвести до неконтрольованих ризиків.

Які саме активи може отримати Україна

У Росії було конфісковано активів на 300 мільярдів доларів. Більша частина цих коштів перебуває у ЄС. В кінці 2023 року український уряд почав наголошувати на використанні цих коштів для відбудови України. Зокрема керівництво США підтримує цю ініціативу.