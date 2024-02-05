Как могут использовать замороженные российские активы

Согласно предложению, союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансовой помощи в восстановлении Украины. Они хотят использовать замороженные российские активы в качестве залога для погашения долга.

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Сторонники плана убеждены в том, что любое решение конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что Россия будет обязана возместить нанесенный ею ущерб Украине. А в случае отказа выполнить это обязательство – могут быть приняты меры по замороженным активам России.

Когда планируют принять решение Сейчас обсуждение плана ведется на техническом уровне. Политическое решение по этому вопросу еще не принято, и как некоторые страны активнее двигаются в этом вопросе, чем другие. В то же время в ЕС опасаются конфисковывать активы России, ведь Европейский ЦБ отмечает, что это может привести к неконтролируемым рискам.

Какие именно активы может получить Украина

В России было конфисковано активов на 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств находится в ЕС. В конце 2023 года украинское правительство начало подчеркивать использование этих средств для восстановления Украины. В частности руководство США поддерживает эту инициативу.