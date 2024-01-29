Об этом рассказал корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк на своей странице X. Он отметил, что во время встречи согласовали создать отдельный счет. На него будут перечисляться проценты от налогооблагаемых доходов замороженных активов страны-агрессора.

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Важное решение для Украины

Сегодня послы ЕС наконец-то дали зеленый свет первому шагу отложению средств из замороженных российских активов на отдельный счет,

– подчеркнул Джозвяк.

Он добавил, что сейчас ожидается согласование следующего шага. Речь идет о фактическом переводе наличных средств на счета.

Тем временем в бельгийском председательстве заявили, что послы ЕС согласовали "в принципе предложение по использованию непредсказуемых доходов, связанных с иммобилизованными активами для поддержки восстановления Украины".

Обратим внимание, что по данным издания Bloomberg, общая сумма замороженных российских активов 300 миллиардов евро. Значительная часть этих средств хранится в Евросоюзе. Речь идет о резервах Центробанка России.

Кроме того, партнеры нашего государства дополнительно заблокировали 19 миллиардов евро. Эти средства принадлежат попавшим под санкции российским олигархам.

Куда хотят направить замороженные активы

Правительство Украины высказало предложение, чтобы эту сумму направили на восстановление нашего государства. Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз приближается к принятию решения, касающегося передачи российских активов. Рассматривают варианты правового использования соответствующих средств.

Относительно заблокированных российских активов. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислении о процентной прибыли и я убежден, что это будет завершено вскоре,

– отметил он.

По словам Борреля, сначала необходимо достичь общих политических решений. Также должны рассмотреть все варианты использования российских активов с учетом норм международного права.