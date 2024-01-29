Про це розповів кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк на своїй сторінці X. Він зазначив, що під час зустрічі погодили створити окремий рахунок. На нього перераховуватимуть відсотки від оподаткованих прибутків заморожених активів країни-агресорки.

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Важливе рішення для України

Сьогодні посли ЄС нарешті дали зелене світло першому кроку – відкладенню коштів із заморожених російських активів на окремий рахунок,

– наголосив Джозвяк.

Він додав, що наразі очікується на узгодження наступного кроку. Мовиться про фактичний переказ готівки на рахунки.

Тим часом у бельгійському головуванні заявили, що посли ЄС погодили "в принципі пропозицію щодо використання непередбачуваних прибутків, пов'язаних з іммобілізованими активами, для підтримки відновлення України".

Звернімо увагу, що за даними видання Bloomberg, загальна сума заморожених російських активів – 300 мільярдів євро. Значна частина цих коштів зберігається в Євросоюзі. Мовиться про резерви Центробанку Росії.

Крім того, партнери нашої держави додатково заблокували 19 мільярдів євро. Ці кошти належать російським олігархам, котрі потрапили під санкції.

Куди хочуть спрямувати заморожені активи

Уряд України висловив пропозицію, щоб цю суму спрямували на відновлення нашої держави. Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель зауважив, що Євросоюз наближається до ухвалення рішення, яке стосується передачі російських активів. Розглядають варіанти правового використання відповідних коштів.

Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі,

– зазначив він.

За словами Борреля, спочатку необхідно досягнути спільних політичних рішень. Також мають розглянути всі варіанти, як можна використати російські активи, з урахуванням норм міжнародного права.