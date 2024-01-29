Власне, Угорщина вже який місяць блокує питання виділення 50 мільярдів євро на потреби України. Під час зустрічі з Дмитром Кулебою та Андрієм Єрмаком угорський глава МЗС Петер Сіярто це питання прокоментував, але обтічно, передає 24 Канал.

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Чіткої відповіді уник

Отже, Петер Сіярто просто вирішив уникнути чіткої відповіді на питання, яке стосується розблокування пакета допомоги для України. Мовиться про 50 мільярдів євро, які Євросоюз досі не зміг виділити через блокування з боку Угорщини.

Під час брифінгу угорський дипломат вирішив не уточнювати, чи готова його держава у цьому питанні змінити свою позицію. Водночас він наголосив, що відповідне питання – не двостороннє між Угорщиною та Україною.

Ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі,

– сказав Сійярто.

Угорщина близька до компромісу

Тим часом 29 січня угорський уряд заявив, що готовий до компромісу, який запропонував Євросоюз. Відповідне рішення можуть ухвалити перед екстреним самітом, який відбудеться 1 лютого, пишуть у Reuters.

Так, у понеділок радник Віктора Орбана заявив, що Угорщина відкрита для використання бюджету Євросоюзу для запропонованого пакета.

Також помічник Балаж Орбан підтвердив журналістам, що у суботу Брюсселю Будапешт надіслав пропозицію. Таким чином він демонструє, що відкритий для використання бюджету для пакета допомоги, а також випуску спільного боргу Євросоюзу для його фінансування. За умови, що будуть додані інші "застереження".

Для чого Кулеба зустрівся з Сіярто