На брифінгу українські та угорські політики розповіли про головні питання, які порушували під час зустрічі в Ужгороді. Про що саме говорили Сіярто, Кулеба і Єрмак – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Питання прав угорських нацменшин на Закарпатті

Під час брифінгу Дмитро Кулеба зазначив, що питання щодо прав угорських національних меншин на Закарпатті є дуже давньою історією. Тому під час перемовин як українські, так і угорські представники "відмотали цю історію до самих початків" і зійшлися в позиції, що хочуть врегулювати це питання.

Ми виходимо з того, що у межах нашого курсу до набуття членства в Європейському Союзі ми ухвалили відповідне освітнє законодавство, яке по суті повернуло систему навчання для національних меншин до ситуації 2017 року, коли була запроваджена освітня реформа,

– сказав глава МЗС.

Він також зазначив, що під час зустрічі Сіярто перерахував перелік питань, які виникли в угорської сторони до прав нацменшин на Закарпатті. Тому українське та угорське МЗС зберуть спеціальну комісію, яка через 10 днів має представити на розгляд урядів обох держав як і що з того переліку запитань потребує розв'язання або вже вирішено.

Сіярто запевнив підтримку в територіальній цілісності України

Своєю чергою глава угорського МЗС Петер Сіярто зазначив, що іноді точку зору Угорщини не так розуміють. А іноді є фейки стосовно позиції самої країни щодо нацменшин.

Повсякденність, життя, не тільки в політиці, може створювати напругу. А я повинен вам повідомити, що без пана губернатора (голови Закарпатської ОВА – 24 Канал) цю напругу ми не змогли б зняти,

– наголосив він.

Сіярто також сказав, що співробітництво з головою Закарпатської ОВА й угорцями, що проживають на території Закарпаття є дуже важливим для угорського уряду.

Він також зазначив, що війна в Україні триває майже два роки, а Угорщина своєю чергою виступає за територіальну цілісність і суверенітет України. Сіярто також запевнив, що Угорщина хоче, щоб "наші сусіди мали мир".