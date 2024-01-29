На брифинге украинские и венгерские политики рассказали о главных вопросах, которые поднимались во время встречи в Ужгороде. О чем говорили Сийярто, Кулеба и Ермак – читайте в материале 24 Канала.

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Вопрос прав венгерских нацменьшинств в Закарпатье

Во время брифинга Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос о правах венгерских национальных меньшинств на Закарпатье является очень давней историей. Поэтому во время переговоров как украинские, так и венгерские представители "отмотали эту историю до самого начала" и сошлись в позиции, которая хочет урегулировать этот вопрос.

Мы исходим из того, что в рамках нашего курса до членства в Европейском Союзе мы приняли соответствующее образовательное законодательство, которое по сути вернуло систему обучения для национальных меньшинств к ситуации 2017 года, когда была введена образовательная реформа.

– сказал глава МИД.

Он также отметил, что во время встречи Сийярто перечислил перечень вопросов возникших у венгерской стороны к правам нацменьшинств на Закарпатье. Поэтому украинский и венгерский МИД соберут специальную комиссию, которая через 10 дней должна представить на рассмотрение правительств обоих государств, и что из того перечня вопросов требует решения или уже решено.

Сийярто заверил поддержку в территориальной целостности Украины

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что иногда точку зрения Венгрии не так понимают. А иногда есть фейки относительно позиции самой страны по отношению к нацменьшинствам.

Повседневность жизни не только в политике может создавать напряжение. А я должен вам сообщить, что без господина губернатора (председателя Закарпатской ОВА 24 Канал) это напряжение мы не смогли бы снять

– подчеркнул он.

Сийярто также сказал, что сотрудничество с председателем Закарпатской ОВА и проживающими на территории Закарпатья венграми очень важно для венгерского правительства.

Он также отметил, что война в Украине длится почти два года, а Венгрия в свою очередь выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины. Сийярто также заверил, что Венгрия хочет, чтобы "наши соседи имели мир".