Орієнтовно об 11:51 29 січня глава ОП повідомив, що зустріч вже почалась. Українська сторона повідомила, що вони намагатимуться налагодити відносини, пише 24 Канал.
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Що відомо про зустріч Сійярто з Кулебою та Єрмаком
Андрій Єрмак повідомив про початок візиту угорської делегації. Він заявив, що разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрілись з главою МЗС та зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто з командою.
Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог,
– заявив Єрмак.
Своєю чергою в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що міністр Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпочали переговори в Ужгороді. Їхня мета – нормалізація українсько-угорських відносин.
Очільник МЗС Угорщини своєю чергою також підтвердив свій візит в Україну, зокрема – в Ужгород.
"Треба зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула собі колишні права", – заявив угорський політик Петер Сійярто.
Зеленський має зустрітись з Орбаном
- Раніше речник МЗС України Олег Ніколенко розповідав, що на 29 січня в Ужгороді запланована зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.
- Тоді в МЗС пояснили, що переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. Зокрема, сторони мали говорити про організацію зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Мета запланованої зустрічі високопосадовців – просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин.
- Своєю чергою Сійярто заявив, що вони "раді мати угорсько-український діалог на високому рівні, якщо він буде належним чином підготовлений".
- Щодо зустрічі Зеленського та Орбана, то у грудні 2023 року угорський прем'єр заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського про двосторонню зустріч. Тоді Орбан сказав: "Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?".