Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він наголосив, на важливості цієї зустрічі двох міністрів.

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Кулеба і Сіярто матимуть зустріч в Ужгороді

Ніколенко зазначив, що ця зустріч стане продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. За його словами, міністри планують зустрітися в Ужгороді 29 січня.

Ключовими темами стануть організація зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин,

– сказав речник МЗС.

Варто наголосити, що нову зустріч із Дмитром Кулебою підтвердив і сам Петер Сіярто. Він наголосив, що під час зустрічі зі своїм українським колегою побачить, чи може зустріч на рівні очільників нашої держави допомогти ситуації, яка склалася між Україною та Угорщиною.

Крім того, глава угорського МЗС додав, що хоче розглянути з Кулебою, яку роботу необхідно проробити для проведення зустрічі лідерів.

Міністри уже мали живу зустріч після 24 лютого 2022 року